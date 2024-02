Tourisme : Des animations pour combler l'absence de neige sur l'Aubrac

L’office de tourisme Laguiole-Aubrac avec la station et les prestataires d’activité pleine nature proposent un plan B pendant les vacances d'hiver qui débutent ce samedi 10 février pour les zones Occitanie et Paris.

C’est parti ce samedi 10 février pour les vacances d’hiver concernant l’Occitanie et Paris. La baisse de 40 % de fréquentation attendue dans les zones de moyenne montagne affecte aussi le Nord-Aveyron. "Les réservations des locations de meublés sont principalement concentrées sur la station de ski, sur le village de Laguiole et les environs dans une moindre mesure. Ces réservations ont été anticipées, avec quelques fidèles, même s’il y a eu quelques désistements à cause du manque de neige, la plupart des vacanciers ayant réservé savent qu’il peut ou pas y avoir de la neige. C’est plus compliqué pour les réservations auprès des hôtels ou des chambres d’hôtes car elles se font à la dernière minute", résume Séverine Dijols-Valenq, directrice de l’office de tourisme Laguiole-Aubrac. La neige est attendue pour ce week-end, mais l’incertitude est de savoir en quelle quantité. En attendant, l’office de tourisme avec la station et les prestataires d’activités pleine nature, ont mis sur pied un plan B pour pallier à l’absence de neige.

Nocturne à la station le 17 février

Au programme, randonnée à pied et à VTT avec le bureau des guides accompagnateurs des monts d’Aubrac, mur d’escalade avec Aloa nature, soirée astronomie (les 17 et 22 février), une rando photo avec Loz Aubrac (dimanche 18 février), les coulisses de la station de ski les mardis à 11 heures Le ski club de Laguiole propose une nocturne à la station le 17 février à partir de 19 h 30 avec des parcours balisés en ski de fond (10 km), raquettes sur 6 km (piétons selon enneigement). Lampe frontale obligatoire et soupe au fromage à l’arrivée sous chapiteau. (Préinscriptions jusqu’au 14 février au 05 65 44 35 94). Sans oublier les visites proposées toute l’année, à savoir les ateliers coutellerie, distillerie whisky, fromagerie, visites de ferme, etc. "La page la plus consultée est celle de la webcam de la station de Laguiole et de Brameloup, puis les hébergements et l’agenda des animations", fait remarquer Séverine Dijols-Valenq. Preuve que la neige demeure l'attraction en cette saison.

Programme disponible sur le site www.tourisme-en-aubrac.com