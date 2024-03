Aveyron : sur l'Aubrac, 2 400 participants associent gourmandise et randonnée aux Traces du fromage

Laguiole AOP et aligot étaient à l'honneur de ce traditionnel rendez-vous mêlant terroir, gastronomie et randonnée, qui connaissait là sa 37e édition.

C'est un rendez-vous que les épicuriens n'oublient jamais d'inscrire à leur agenda. Il faut dire que le concept des Traces du fromage a de quoi séduire. Terroir, gastronomie et randonnée y sont habilement mélangé sur un cadre idéal, le plateau de l'Aubrac.

Depuis les stations de ski de Laguiole au Bouyssou (21 km), de Brameloup (18 km) ou de Nasbinals (12 km) ce samedi 16 mars, 2 400 participants ont arpenté les drailles de burons en burons, reprenant les pas des premiers paysans ayant dompté le plateau au cœur de cette randonnée gourmande organisée par la coopérative Jeune montagne.

L'aligot file au Royal Aubrac !

L'occasion de mettre en lumière le savoir-faire et les produits proposés par cette véritable institution présente depuis plus de 60 ans sur le plateau. "C'est une fête pour nos 130 producteurs laitiers. Et encore plus cette année, puisqu'il s'agit de la première édition depuis que la tome fraîche de l'Aubrac a obtenu l'IGP (indication géographique protégée)", se réjouit-on du côté de la "Coop".

Alors bien évidemment, la star du jour, l'aligot, a coulé à flots... ou filé plutôt. Il était servi au Royal Aubrac durant une large partie de la journée, pour un repas très attendu de tous, avec également au menu bœuf d'Aubrac et tarte à l'encalat. Mais ce n'est pas tout, puisque chaque passage dans un buron marquait l'occasion de se ravitailler, fouace, vin chaud et apéritif étant notamment proposés.

"Un incontournable"

130 bénévoles - producteurs et employés de la coopérative -, étaient ainsi à la manœuvre pour assurer le bon fonctionnement d'une telle manifestation, épaulés par les stations de ski et les offices de tourisme. "C'est un incontournable, et les gens viennent de partout, Lyon, Montpellier, Toulouse, Clermont...", assure Jeune montagne.

Chaque passage dans un buron laissait place à un copieux ravitaillement. Centre Presse - A. R.

Et même la météo était au rendez-vous, du moins, pour un mois de mars sur l'Aubrac. Le brouillard du départ s'est estompé dans la matinée, pour laisser place à quelques éclaircies, le tout dans des reliefs encore légèrement enneigés.

Preuve du succès de cette formule, les Traces connaissaient ce samedi 16 mars leur 37e édition. "C'est un événement important, qui permet aux stations de diversifier leurs activités, note Michel Rouquette, ancien maire de Lacalm et présent à l'animation de ces festivités. Il y a une vraie dynamique sur le plateau !" Qui ne semble pas s'estomper, du moins à en croire les sourires des participants.