Decazeville. Le poète Christian Viguié invité de la médiathèque

À l’occasion des "Déferlantes Littéraires" et du "Printemps des Poètes", en partenariat avec "Les Nuits & les Jours de Querbes" et le Département de l’Aveyron, le réseau des médiathèques du Bassin accueilleront le poète et auteur Christian Viguié, ce vendredi 8 mars, à 16 h 30, à la médiathèque de Decazeville. La rencontre sera animée par Jean-Paul Oddos et les lectures à haute voix du comédien François Cancelli.

Christian Viguié est né à Decazeville en 1960. Très jeune, il a été touché par la pointe d’une plume. Il comprit que la poésie impliquait de ne pas perdre sa vie en vanités matérielles. Il a ainsi passé trois ans, seul, dans un village abandonné, ainsi qu’un certain temps dans les rues de la capitale. Puis, c’est dans la peau d’un instituteur limougeaud qu’on le retrouve. Il a entre-temps publié plusieurs recueils de poèmes aux Éditions Rougerie.

Son recueil "Damages" a été récompensé par le Prix Mallarmé 2021. Une vente dédicace clôturera la rencontre.