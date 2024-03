Top Chef : découvrez les candidats qui vont passer derrière les fourneaux pour les quinze ans de l'émission

La liste des candidats de la 15e saison de Top Chef a été dévoilée par M6, mardi 27 février 2024. L’émission culinaire, présentée par Stéphane Rotenberg, sera diffusée tous les mercredis à 21 h 10, à partir du 13 mars, sur M6.

Les 16 nouveaux candidats, retenus pour passer derrière les fourneaux de Top Chef, vont vivre une saison toute particulière à l’occasion du 15e anniversaire de l'émission culinaire phare de M6.

Six chefs, quinze étoiles

Ils seront évalués par Glenn Viel (trois étoiles), Hélène Darroze (trois étoiles), Paul Pairet (trois étoiles) et Philippe Etchebest (une étoile), mais aussi par deux nouvelles cheffes "stratosphériques", Dominique Crenn (triplement étoilée aux Etats-Unis) et Stéphanie Le Quellec (doublement étoilée).

Quinze étoiles à eux six, ils se répartiront deux brigades : les trois cheffes dirigeront la brigade orange et les trois chefs seront à la tête de la brigade grise. La brigade cachée, nouveauté du programme, composée des candidats éliminés, sera prise en charge par Pierre Gagnaire. Au total, cinquante anciens candidats reviendront dans l’émission pour participer à cet anniversaire et juger une épreuve événement. Aussi, pour les quinze ans, les candidats vivront des épreuves inédites, historiques totalement métamorphosées, l’occasion pour eux de séduire les jurys.

Qui sont les candidats ?

Qui pour succéder à Hugo Riboulet, grand gagnant de la 14e saison ? La liste de candidats de cette année promet de belles choses. Les candidats sont particulièrement jeunes, la benjamine étant seulement âgée de 19 ans et le plus âgé de 33 ans.

La Belgique est mise à l’honneur avec trois candidats, chefs de partie ou chef consultant. Pierre-Pascal Clément et Thibault Marchand nous arrivent de restaurants suisses tandis que Clotaire Poirier met son talent au service de Copenhague, au Danemark. Pour les candidats exerçant en France, ils viennent majoritairement d’établissements parisiens mais également de Marseille et d’Annecy.

1. Arnaud Munster, 20 ans. Chef de partie au restaurant Wine in the city en Belgique

2. Bryan Debouche, 29 ans. Chef de partie au restaurant L’air du temps en Belgique

3. Clotaire Poirier, 33 ans. Sous-chef au restaurant Kardeau au Danemark

4. Inès Trontin, 29 ans. Cheffe propriétaire du restaurant Pêche Paris

5. Jorick Dorignac, 29 ans. Chef exécutif au restaurant Le Neso à Paris

6. Lise Deveix, 31 ans. Cheffe propriétaire du restaurant Sadarnac, à Paris

7. Marie Pacotte, 27 ans. Cheffe au restaurant Francette à Paris

8. Pierre Reure, 27 ans. Chef propriétaire du restaurant Mobile Tambouille

9. Pierre-Pascal Clément, 31 ans. Sous-chef au restaurant Maison Manesse, en Suisse

10. Shirley Duthilleux, 24 ans. Sous-cheffe dans un palace parisien

11. Thibault Marchand, 31 ans. Chef au restaurant Le Zingue, en Suisse

12. Valentin Raffali, 27 ans. Chef propriétaire du restaurant Livingston à Marseille

13. Anicée Lacrouts, 19 ans. Commis de cuisine au restaurant La Table de Yoann Conte à Annecy

14. Pavel Hug, 26 ans. Chef en restauration événementielle et éphémère pour le traiteur Treize Boucan, à Marseille

15. Pol-Henri Dieu, 25 ans. Chef consultant pour Yves Mattagne, en Belgique

16. Quentin Maufrais, 24 ans. Chef adjoint Le Chiberta, par Guy Savoy, à Paris

Des audiences en baisse

En 2023, l'émission avait enregistré les plus mauvais scores d'audience de son histoire. En moyenne et en audience veille, la 14e saison a convaincu 2,20 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui représente 12,2 % de l'ensemble du public. La meilleure saison du programme reste la 3e, avec 4,05 millions de téléspectateurs en moyenne et 18,4 % de l'ensemble du public. Les nouveautés de la 15e saison permettront-elles de redynamiser l'émission culinaire préférée des Français ? À suivre...