Thermes de Cransac : "L’objectif fixé est d’atteindre les 4 250 curistes", le site rouvre ses portes avec des réservations à la hausse

Les cures cransacoises débutent ce mercredi 6 mars sur une note optimiste puisque le centre enregistre 7,7 % d’augmentation du nombre de réservations.

Mercredi 6 mars, à partir de 7 heures, le ballet des peignoirs blancs va reprendre aux Thermes de Cransac et il "dansera" sans interruption jusqu’au mardi 26 novembre. Et avec beaucoup de curistes si l’on en croit le directeur Nicolas Jacquemin, qui se réjouit du nombre de réservations enregistrées à ce jour, au nombre de 3 100 "soit 7,7 % de plus qu’à la même date l’an dernier", précise-t-il tout sourire. "L’objectif fixé est d’atteindre les 4 250 curistes à la fin de la saison. Ce qui nous permettrait de nous rapprocher du seuil des 5 000 curistes que nous connaissions avant Covid en 2019". Et de préciser que "tous les soins seront ouverts. Les trois soins d’eau, que sont les cataplasmes d’argile, le vaporarium et la cure de boisson, ce dernier est un soin d’accès libre sur prescription du médecin thermal".

"Tous les soins seront ouverts"

Est-ce donc un retour aux sources du thermalisme sur Cransac ? "Effectivement, les eaux de Cransac, à l’aube du XIXe siècle, étaient connues pour leurs vertus digestives et, dans les années 1850, ce sont 5 000 buveurs d’eau qui étaient recensés sur Cransac. À la seule source Richard, ce sont 90 000 litres d’eau qui étaient puisées, dont 60 000 partaient "à l’exportation" sur toute la France. Elle était privilégiée pour le traitement du foie et des rhumatismes, comme cela est indiqué dans le livre de Lucien Mazars Cransac, ville thermale."

Aujourd’hui, par ici, on soigne uniquement les rhumatismes, avec les gaz et l’eau. Cela avec différentes douches de gaz selon les zones à traiter, les étuves locales mains et pieds et l’étuve générale qui bénéficie du protocole Sécurité sociale. S’y ajoute le berthollaix qui est un soin hors convention.

Les réservations en hausse

"Avec donc une augmentation de réservations de 7,7 % pour les cures conventionnelles et de 30 % pour les cures libres, pour un minimum de cinq jours, cela laisse augurer une belle saison", se félicite Nicolas Jacquemin.

Au niveau personnel, 35 personnes seront à pied d’œuvre dès le premier jour et ce chiffre passera à 54 pour la haute saison. " Si c‘est encore calme dans nos locaux, souligne le directeur, je précise que nous assurons tous les jours un accueil physique pour les réservations ".

Côté investissements et travaux intervenus lors de l’inter saison, on retiendra la réfection de la toiture zinc du hall d’entrée et, sur celle de l’ancienne structure qui est devenue entre-temps salle d’animation, il a été effectué des opérations d’entretien sur la structure et les logements. Sans oublier des travaux de confortement des cheminées de captage de gaz et le changement de la pompe d’origine (2009) de captage des eaux thermales, immergée à 80 mètres de profondeur.

Nicolas Jacquemin se veut donc optimiste pour cette saison. "Les indicateurs vont dans ce sens, et je pense que nous atteindrons l’objectif que nous nous sommes fixé".

Contact : 01 42 65 24 24 et reservations@chainethermale.fr ; site internet www.chainethermale.fr