Decazeville. Les animations à venir avec le centre social

Le centre social et l’équipe d’animation locale de Decazeville communauté propose plusieurs rendez-vous en ce début de mois. Mercredi 6 mars, 9 h 30, à Cransac, au local des "Orteils au soleil" : atelier de couture créative.

L’atelier est ouvert à tous et permettra de se confectionner une trousse de toilette. Transport possible au départ de Decazeville. Toujours mercredi 6 mars, de 15 heures à 17 heures : atelier créatif, au centre social, place Cabrol à Decazeville, avec une thématique sur la cuisine. Un temps de loisir intergénérationnel à partager autour d’une activité ludique et d’un goûter. Jeudi 7 mars, à partir de 10 heures, salle du Pavillon à Bouillac, parlons "popotte".

Mitonner des petits plats simples, partager trucs et astuces de cuisine, apprendre de nouvelles recettes. Pour des plats équilibrés et économiques. Un temps de cuisine, d’échange, de partage en toute simplicité et dans une ambiance conviviale. Repas partagé à la fin de l’atelier. Transport possible au départ de Decazeville. Participation 3 €.

Samedi 9 mars, à 10 heures, baby cirque, à la salle Emile-Zola de Combes. Un atelier parents-enfants (moins de 4 ans) autour du cirque, animé par Valérian Laude. C’est un espace d’éveil sensori-moteur et relationnel au travers des jeux circassiens. Pour tous ces rendez-vous, inscriptions au 05 65 47 96 73.