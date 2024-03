Salles-la-Source. Une bonne collecte pour les Restos du cœur

Ce week-end, l’association des Restos du cœur organisait une collecte de denrées alimentaires au magasin Intermarché à Salles-la-Source. "C’est un très bel accueil que nous avons eu, puisque c’est environ une tonne de denrées alimentaires de première nécessité qui a été collectée. Je dis un grand merci à tous les donateurs

et au personnel du magasin, au nom de tous les bénéficiaires

de ces repas", tient à préciser F. Pons un des bénévoles présents

en fin de collecte. En effet "les besoins vont croissant avec plus

de 200 familles aidées actuellement, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à l’année dernière et cela continue à augmenter", ajoute Didier Lagarrigue qui se réjouit de la générosité présente et qui appelle à venir étoffer l’équipe de bénévoles.