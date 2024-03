Villefranche-de-Rouergue. Une clôture en beauté

Pour son dernier match à domicile de la phase qualificative, l’Avenir s’impose avec la manière et prend sa revanche sur Saint-Antonin et peut croire en ses chances de qualification.

Après la piètre prestation à Sévérac, les quinzistes locaux avaient beaucoup de choses à se faire pardonner et prouver à leurs fidèles supporters que ce revers était un simple accident de parcours. La réception de Saint-Antonin était idéale pour redorer le blason mais aussi redoutée en raison de l’obligation de résultat entre deux concurrents directs dans la course à la qualification. Un match à la vie à la mort. Le succès est au rendez-vous sur le score de 32 à 20 (mi-temps 17-10) et l’Avenir tient sa revanche.

Les Rouergats ont fait le job, assuré l’essentiel à l’issue d’un match d’hommes, viril, d’une extrême correction malgré l’enjeu. La victoire est belle, la manière et le contenu intéressant. Face à une équipe visiteuse déterminée à faire un résultat, les Rouergats ont rempli leur contrat avec envie et application. Ils ont dominé leur sujet avec autorité, une force de caractère décuplée et surtout une discipline irréprochable. Ce succès ne souffre d’aucune contestation possible devant des visiteurs qui n’étaient pas venus pour faire de la figuration bien au contraire. Ils ont opposé une farouche résistance sans jamais fermer le jeu et poussé les Aveyronnais à lutter jusqu’au bout pour le gain du match. Avec une entame de match quasi parfaite, de la discipline, une grosse dose de motivation, une défense agressive, l’Avenir a retrouvé des couleurs à l’issue d’un match agréable à voir, avec du volume de jeu et un affrontement sévère, sans concession, rude par instants, sans cadeaux de part et d’autre mais d’une loyauté parfaite, les deux équipes ayant fait honneur au rugby. Les Aveyronnais ont rendu une des plus belles copies de la saison. Ils ont rempli leur contrat, il reste maintenant à aller chercher la qualification à Septfonds où il faudra faire preuve de sang-froid et de maîtrise dans un match piège. Pour l’Avenir : trois essais d’Aubry Frayssinet, Gaétan Maurel et Cyprien Delpérié. Gaël Fabre a ajouté cinq pénalités et une transformation. Félicitations aux joueurs et à l’arbitre pour la qualité de leurs prestations.