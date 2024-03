13 Heures de TF1 : pourquoi l'Aveyronnaise Marie-Sophie Lacarrau est remplacée au journal télévisé ?

L'Aveyronnaise Marie-Sophie Lacarrau, qui incarne le visage du 13 H, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, sur TF1, devant des millions de téléspectateurs, va rester éloignée du plateau du JT jusqu'au 11 mars.

Depuis le 19 février, d'abord pour congés et depuis le 4 mars pour raison de santé liée à ses yeux, le journaliste Jacques Legros remplace sa consœur Marie-Sophie Lacarrau jusqu'au 11 mars, aux commandes du JT du 13H sur TF1.

Une infection "rare" et "sévère" de la cornée

En 2022, l'Aveyronnaise révélait sur son compte Twitter, aujourd'hui renommé X, souffrir "d'une infection à l'œil, une infection rare et sévère qui nécessite un traitement lourd". Interrogés par nos confrères de Puremédia, TF1 a confirmé ce lundi 4 mars, que la présentatrice vedette du 13H, était contrainte de s'absenter "pour suivre des examens de contrôle".

"Des examens de contrôle"

Elle est atteinte d'une maladie appelée kératite amibienne, il s'agit d'une infection de la cornée liée à des parasites présents dans l'eau du robinet avec laquelle s'étaient retrouvées en contact ses lentilles. Elle avait alors confié "avoir vécu deux mois dans le noir, rideaux tirés, peu de lumière allumée, lunettes de soleil à l'intérieur. Mon œil droit restait fermé. C'était zéro écran. Je ne pouvais même pas lire ou écouter de la musique qui me provoquait des maux de tête".

Le plateau de TF1 adapté à son souci de santé

En juin dernier, lors d'une interview sur RTL, celle qui a succédé à Jean-Pierre Pernault, confiait ne pas avoir récupéré à 100 %. Depuis, le plateau de TF1 a été adapté avec une luminosité diminuée, révélant que sa "cornée a été très très très attaquée". Et d'expliquer : "J’ai deux axes de caméras, un axe dans lequel le prompteur est assez proche, et donc là, j’arrive à le lire. Mais quand il est trop loin sur mon autre axe de caméra, c’est impossible, et je fais sans".

Marie-Sophie Lacarreau elle-même avait souhaité médiatiser son infection pour alerter et sensibiliser les personnes portant des lentilles de contact.

Une enfance dans la Perle du Rouergue

Originaire de Villefranche-de-Rouergue, mariée et mère de deux enfants, Marie-Sophie Lacarrau, 49 ans, a démarré sa carrière de journaliste après des études de lettres modernes à Toulouse.