Agriculture : bientôt de retour, le festival des Bœufs gras prône l’excellence des filières en Aveyron

Laguiole ouvre les réjouissances ce week-end les 9 et 10 mars et Baraqueville en suivant, les 15 et 16mars, pour célébrer la vitalité des filières aveyronnaises.

"Malgré un contexte difficile avec des préparatifs sur fond de crise agricole, 315 animaux sont inscrits au concours national, preuve que les éleveurs ont à cœur de mettre en avant leurs filières", annonce Jackye Serieys, présidente de l’association des Bœufs de Pâques à Baraqueville qui organise la 26e édition du festival les 15 et 16 mars. La présidente rappelle qu’il s’agit là "du plus gros concours de France avec l’excellence des filières Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Aubrac, Limousine et veau d’Aveyron. Une vitrine pour les produits du département dont le festival sert de point de rencontres pour asseoir le marché à l’année." Plus-value assurée Même son de cloche à Laguiole où Didier Dijols, à la tête de Laguiole Expo, organisateur du festival sur l’Aubrac qui fête ce week-end son quart de siècle, annonce 178 animaux pour représenter les trois filières que sont le bœuf fermier aubrac, label Rouge, la Fleur d’aubrac et le bio. "Malgré l’inflation, la race aubrac poursuit son expansion. Les acheteurs viennent de partout, tout sera vendu avec encore une valeur ajoutée respectée." Cette plus-value est aussi attendue du côté de Baraqueville où « le niveau sera encore plus élevé", assure Jackye Serieys. La carte du local Le cercle s’agrandit même à Laguiole où la race aubrac a bien failli disparaître au mitan des années soixante, avec désormais des représentants qui viennent en dehors du berceau de la race. "Les citadins disent manger moins mais mieux, cela nous arrange", confie Didier Dijols, rentré hier du salon de l’agriculture à Paris où il a pu constater, une fois encore, la popularité de l’Aubrac. "C’était même la seule race au moment du concours avec des jeunes ce qui assure l’avenir." Outre cet attrait, les filières peuvent s’appuyer sur l’ancrage territorial avec le circuit court. "Depuis 3-4 ans, on a les restaurateurs de Baraqueville et du Ségala qui achètent les vaches en direct", dit en ce sens Jackye Serieys. C’est le cas aussi à Laguiole où Vincent Favier avec Emmanuelle Brouzes du restaurant "L’Aubrac" sont un parfait exemple de la fourche à la fourchette, en passant par l’achat d’animaux de la filière Fleur d’Aubrac. Histoire de mettre en appétit (il reste encore quelques places pour le repas bœuf au comptoir), voici comment Lucien Conquet résume le goût de la race aubrac : "C’est une viande qui atteint son excellence quand elle provient d’un bœuf gras de quatre ans : « le summum de la race aubrac, une viande mûre, persillée, goûteuse."

Une tradition pratiquée aussi en perfide Albion... La tradition des Bœufs gras, liée au carême et au carnaval, ne s’arrête évidemment pas à l’Aveyron. Ce festival se retrouve aussi en Belgique, Italie, États-Unis, Canada ou encore en Angleterre. Ce sont même ces derniers qui sont à l’origine du plus ancien festival en France, celui de Bazas, en Gironde. Celui-ci remonte à 1283 quand l’arrière-petit-fils d’Aliénor, le roi d’Angleterre Édouard Ier, aussi duc d’Aquitaine, reçoit un taureau vivant. La tradition du défilé des bœufs gras à Bazas est alors née.

Preuve du renouveau de cette tradition sur l’Aubrac, un record sera battu à Laguiole ce week-end avec dix-neuf bœufs représentés au concours et le retour de chevaux pour tirer les chars lors du défilé où plusieurs confréries, dont celle de la poule farcie, seront réunies. Histoire de donner du goût aux terroirs !