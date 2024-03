Pratique du rugby à Rodez en Aveyron : le passage en U12, moment charnière pour les jeunes pousses

C’est à cet âge que les jeunes ovalistes entament une véritable transition. Ils apprennent les rudiments de la conquête sur demi-terrain. Exemple au Rodez rugby.

C’est un point de bascule dans les règles du jeu de rugby. Un règlement imposé par la fédération demande aux clubs de faire évoluer leurs jeunes licenciés vers le rugby qu’ils pratiqueront dès leur entrée en U14. Jusqu’à 10 ans sur un quart de terrain, ce sont des jeux ludiques, d’apprentissage, de formation pour bien appréhender le ballon ovale et la cohésion du groupe. En U12, c’est sur un demi-terrain que les jeunes pousses apprennent les choses sérieuses. Ils s’initient notamment à la touche et à la mêlée.

Plaisir du jeu et cohésion

À Rodez, ils sont 35 licenciés encadrés par sept éducateurs, Germain, Thibaut, Julien, Bastien, Grégory, et deux référents administratifs, Sébastien et Gildas pour deux entraînements par semaine, le mardi et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 45. "Une heure et demie, c’est la bonne plage horaire pour garder les jeunes concentrés sur la séance", confirme Germain Benevent, par ailleurs, agent de développement du club et joueur senior. Le plaisir de jouer et la notion des valeurs propres à cette discipline est au centre de la formation, même si la catégorie U12 est reconnue comme un point de bascule par les encadrants, faisant passer les jeunes du jeu pur à ses règles et subtilités. "On y va tout doucement, comme demandé par la fédération. De septembre à novembre, on les fait pratiquer du jeu à 5 avec de petits tournois deux fois par mois. À partir de décembre, les entraînements sont orientés sur le rugby à 10 sur un demi-terrain" Dans la pratique, y sont ajoutés, la mêlée à cinq joueurs ainsi que la touche à trois (placement, réception…), pour préparer les futurs rugbymen à appréhender le rugby à XV qu’ils vont pratiquer dès leur intégration en U14.

Le club ruthénois, met tout en œuvre pour faciliter l’accès des jeunes joueurs aux entraînements grâce aux bus qui font la tournée des collèges de la ville pour les amener aux terrains du Trauc. Pour les déplacements, les matchs ou tournois les week-ends, les parents ne sont pas sollicités, le club, tout comme pour le ramassage des collégiens en semaine, prend en charge le transport à bord de minibus.