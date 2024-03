Villefranche-de-Panat. À la découverte des chevaux avec Ségala Lévézou équitation

Niché au cœur de Linars, "Ségala Lévézou équitation", centre équestre en plein développement, organise de nouvelles activités. Marika, Lou et Julie, des animatrices motivées, diplômées, proposent des activités autour du cheval et du poney, cours balades, etc.

Mais aussi, toujours dans le souci du bien-être du cheval et des personnes, cavaliers ou pas un stage équi qi gong pour une harmonie entre le corps et l’esprit qui aura lieu du 14 au 17 juin 2024 en collaboration avec Guillaume Hassier, hypnothérapeute et sophrologue. Mais le centre équestre, qui prend ses quartiers à Villefranche-de-Panat en été, propose aussi des séjours de rando en mai et le mois de juillet sera plutôt consacré aux séjours de perfectionnements et aux passages de galops. De nouvelles dynamiques pour tous les passionnés de chevaux.

Renseignements et inscriptions : Marika et Lou au 06 86 25 46 77 ou au 06 88 97 77 47.