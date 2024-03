Aveyron : pourquoi la sirène d'alerte a retenti bien plus tôt que prévu dans cette commune, ce mercredi ?

Ce mercredi 6 mars, la traditionnelle sirène d'alerte a sonné plus tôt, à Millau. Les explications.

À 10h52, ce mercredi 6 mars, certains habitants de Millau ont certainement été surpris par la traditionnelle sirène du premier mercredi du mois. Habituellement, ce signal sonore d'alerte sonne à 12h15, pour les communes de l'Occitanie, de la Corse et de la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (sauf le Var), une fois par mois, pour un test.

"Une erreur", selon les pompiers de l'Aveyron

Pas d'inquiétude à avoir à Millau pour ce décalage. "Rien pour nous", assure la police nationale. Ce signal est déclenché en cas "d'un danger grave, imminent ou en cours", selon le ministère de l'Intérieur, en dehors du test mensuel. Rien non plus du côté des services de la Ville de Millau, aussi en mesure de déclencher cette alerte. Il s'agit simplement "d'une erreur", selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Aveyron.

Que faire en cas d'alerte réelle ?

En cas d'alerte réelle, lors de la diffusion de ce signal, les habitants doivent se mettre en sécurité pour faciliter l'intervention des secours et se tenir informés via les canaux de diffusion du service public. "N’ouvrez pas les fenêtres, vous devez rester confiné et ne vous installez pas près des fenêtres, qui pourront potentiellement se briser en cas d’explosion et vous blesser, indiquent les services de l'Etat. N’allez pas chercher vos enfants à l’école. Ils sont pris en charge par leurs enseignants."