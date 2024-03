Marcillac-Vallon. Foot Vallon s’impose avec la manière

Les spectateurs se sont régalés ce dimanche à Kervallon où leurs protégés ont fourni un de leurs matchs contre les Sud-Aveyronnais de Rance Rougier.

Vallon attaque en trombe, appliquant un gros pressing et un jeu direct. Les offensives se multiplient et Maël Belet, toujours aussi fringant, ne tarde pas à ouvrir la marque.

Cinq minutes plus tard Célian Pavot double la mise. Jordan Artuis et Sam Ginestet vont ensuite gonfler le panneau d’affichage et conclure ce festival de buts avant la mi-temps (4 à 0).

Les locaux reviennent des vestiaires avec les mêmes intentions et se procurent 4 grosses occasions qui ne trouvent pas le chemin des filets.

Fort de son avance et payant probablement sa débauche d’énergie, Vallon s’éteint peu à peu et laisse son adversaire prendre l’initiative. Malgré leurs efforts jusqu’à l’ultime minute les Sud-Aveyronnais ne parviendront tout de même pas à réduire le score.

Une belle victoire qui donne un nouveau bol d’oxygène aux hommes d’Eric Ginestet dont la carte jeunesse porte progressivement ses fruits. Victoire également de l’équipe 2 contre Penchot/Livinhac (1-0)