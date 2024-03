Hausse des prix des fourrières : voici combien il vous coûte maintenant d'aller récupérer votre voiture

Depuis le 1er mars 2024, récupérer sa voiture en fourrière coûte encore plus cher.

Les montants maxima ont été relevés à la hausse partout en France à l'exception de Paris, Lyon, Marseille et Toulouse qui appliquent un barème différent "afin de tenir compte des problèmes particuliers de circulation et de stationnement et des difficultés de mise en œuvre des opérations d'enlèvement et de garde des véhicules dans ces villes".

Sinon ces quatre métropoles, voici les nouveaux montants au moment de récupérer sa voiture :

immobilisation matérielle (pose de sabot) : 7,60 €

opérations préalables à la mise en fourrière (déplacement du véhicule) : 15,20 €

enlèvement : 127,65 € (au lieu de 121,27 €)

garde journalière : 6,75 € (au lieu de 6,42 €)

expertise : 61 €

Ce qu'il faut savoir au moment de récupérer sa voiture

Comme le rappelle le site du service public, la voiture ne peut être restituée que lorsque tous les frais de fourrière ont été réglés, en plus de l'amende liée à l'infraction. Il faut aussi savoir que si vous récupérez votre véhicule avant les trois premiers jours d'enlèvement, il vous faut présenter l'attestation d'assurance et votre permis de conduire.

À partir de trois jours, "les conditions de récupération du véhicule varient selon qu'il est en bon état, nécessite des réparations et/ou un contrôle technique ou bien est hors d'état de circuler".

Un site pour savoir si votre voiture est en fourrière

Depuis le 26 octobre 2023, le gouvernement met à disposition un nouvel outil en ligne pour savoir si sa voiture se trouve en fourrière. En rentrant la plaque d'immatriculation sur le moteur de recherche, vous saurez si votre voiture a été enlevée et où la retrouver.

Il est précisé que toutes les fourrières ne figurent pas encore dans la base de données. Si votre voiture est toujours introuvable, ni où vous l'avez laissée ni à la fourrière, il est conseillé de se renseigner auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche.