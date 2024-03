Rieupeyroux. "Juste une valse" : un spectacle fabuleusement tragique et poétique

Spectacle sans parole mis en scène par Fabio Ezechiele Sforzini, "Juste une valse", de la Compagnie tarnaise "Théâtre des grands chemins", raconte l’histoire d’un exode : deux énergumènes se retrouvent pour un ultime voyage, mais le sort et le ciel s’acharnent sur eux. Il y aura toujours quelque chose pour retenir leur départ, quelque chose de fin et d’irréel, comme cette pluie qui tombe sans cesse.

À travers leurs gestes et leur humanité, Blême et Ecarlate, joués par Dario Menée et Pao Schachner, nous enseignent la poésie de l’échec. Cette libre adaptation du roman "Mercier et Camier" de Samuel Beckett, dans laquelle la nature des sentiments et la nature humaine nous entraînent dans un voyage au bord de la folie, renoue avec les explorations des premiers films muets.

Spectacle tout public, 1 h 15.

Renseignements et réservations : centre culturel Aveyron Ségala Viaur, espace Gilbert-Alauzet,

2, route du Foirail, Rieupeyroux.

Contact au 05 65 29 86 79.

Un Transport d'intérêt local (TIL) est mis en place par la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur