Réquista. Kalbéni, la culture au cœur du territoire

L’association Kalbéni a tenu son assemblée générale qui a rassemblé une vingtaine de personnes : les membres de l’association, le président de la CCR et conseiller départemental Michel Causse, la conseillère départementale Nathalie Puel, des maires et des représentants des communes, la présidente de la coordination gérontologique Maryse Cayron.

Le rapport d’activité 2023 a permis de montrer une large diversité des actions culturelles menées auprès de publics divers et réalisées dans les diverses communes appartenant à la communauté de communes du Réquistanais. Ainsi les écoliers ont créé un abécédaire artistique et une vidéo à partir d’une déambulation poétique, les seniors ont bénéficié d’ateliers de tressage, pour tout public trois pièces de théâtre jouées respectivement à Connac, Lagarde et Réquista, un concert de jazz à Auriac-Lagast, à Montclar et à Réquista les percussions du groupe les Batuc’ados au cours du Festival du Rouergue, un spectacle de Noël pour les enfants, sans oublier le film "Reconversion" autrement dit passé-présent-futur des Réquistanais créé et réalisé à Réquista par la Compagnie Awac grâce aux Réquistanais devenus acteurs.

Pour 2024, la programmation n’est pas totalement aboutie mais d’ores et déjà nous savons que l’occitan sera mis à l’honneur, nous pourrons assister au cours du premier semestre à deux pièces de théâtre, un concert, un spectacle. C’est ainsi que 1 456 personnes ont répondu présente aux actions culturelles proposées par Kalbéni.

Des membres de l’association ont émis l’idée de proposer une action culturelle spécifiquement dédiée aux jeunes de 16 /25 ans. Si donc des jeunes sont intéressés pour s’investir dans l’association, ils sont les bienvenus.

En fin de séance, le président de la communauté de communes Michel Causse a renouvelé sa confiance et son soutien financier à l’association et Fabien Grimal, président de Kalbéni, à remercier les partenaires financiers et l’ensemble des bénévoles qui participent à la vie culturelle du territoire.