Onet-le-Château. La 14e édition a tenu toutes ses promesses

Si l’on devait résumer en une phrase cette 14e édition, on écrirait volontiers : "Ce dimanche, à l’Athyrium, le salon du livre et des auteurs a enfin (re) trouvé son public".

Un constat ô combien légitime de par la qualité de l’organisation, de l’accueil et des animations proposées autour des 55 auteurs (dont 40 Aveyronnais et de nombreux nouveaux) qui eux-mêmes, ont reconnu unanimement un excellent cru, dans un écrin de rêve. "À fleur d’eau" était le thème retenu et a eu comme invité d’honneur le géographe et spécialiste des rivières Jean-Pierre Henri Azemar, qui "a poursuivi" la conférence qu’il avait animée en amont, sur son stand ! Il y avait aussi la magnifique expo-photo venue tout droit de la médiathèque où elle avait élu domicile avant le salon. Il y avait le pôle jeunesse et BD en présence de Pascal Croci, on a aussi parlé poésie avec le 2e concours éponyme, mais aussi des ateliers créatifs, des stands d’artisans d’art et bien sûr la tombola (avec un tirage toutes les heures), sans oublier l’incontournable dictée du "certif" qui a réuni 16 concurrents sur la scène, mais aussi une dizaine en dilettante, aux quatre coins de la salle et une grande gagnante en la personne de Catherine Liégeois venue… de Montbelley, en Saône-et-Loire, qui n’a fait que deux fautes et aucune dans le questionnaire.

Si on se hasarde à un chiffre, car le prompteur n’est pas forcément très juste, plus de 600 personnes ont poussé la porte de l’Athyrium et avec les bénévoles de la Compagnie des arts, tous vous donnent rendez-vous le 9 mars 2025 pour une 15e édition exceptionnelle !