Le Nayrac. La bibliothèque offre de nouveaux services

La bibliothèque fait partie du réseau "De rives en rimes" de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère et à ce titre offre des avantages à ses lecteurs. Les 14 bibliothèques du réseau sont informatisées et ont uniformisé leurs conditions d’accès avec une carte unique, un catalogue commun, une offre culturelle partagée… Pour répondre aux demandes et assurer le service dans sa globalité, un système de navette est mis en place : les adhérents peuvent réserver les documents souhaités, ils seront acheminés dans la bibliothèque de leur choix pour les emprunter. Les lecteurs pourront rendre les documents dans n’importe quelle des bibliothèques du réseau et repartiront ensuite dans leur lieu d’origine. Les bibliothèques municipales-associatives fonctionnent grâce à l’implication de salariés et surtout de nombreux bénévoles dévoués qui vous donneront tous les renseignements nécessaires. La bibliothèque du Nayrac est ouverte le samedi de 10 heures à midi.