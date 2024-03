Luc-la-Primaube. Le "pão de ló" portugais a régalé les papilles des enfants

Pendant les vacances d’hiver, de nombreux ateliers ont été proposés aux enfants dont un atelier cuisine qui proposait la fabrication du "pão de ló", un gâteau ultra-moelleux qui fait partie intégrante de la culture culinaire portugaise. Hélène Lagarrigue, native du Portugal, mamie de l’animatrice Flore, a invité les enfants à utiliser les ingrédients de base pour faire ce fameux gâteau : des œufs, du sucre, de la farine et de la levure. Il existe autant de recettes qu’il existe de régions, et autant de variantes, certains rajoutent même de l’orange ou du citron. C’est une spécialité que l’on retrouve partout au Portugal, notamment aux périodes de Pâques et de Noël. Mais, il n’y a pas de réunion de famille, d’évènement, où le "pão de ló" n’a pas sa place. On le retrouve très fréquemment tout au long de l’année dans beaucoup de boulangeries. Il est aimé par tout le monde, grands et petits, une Madeleine de Proust en quelque sorte… Un gâteau qui a régalé les papilles des enfants.