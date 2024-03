Decazeville. Les femmes à l’honneur à la librairie "Mine à Feuilles"

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la librairie la Mine à Feuilles propose plusieurs animations. De 10 heures à 12 h 30 : rencontre avec Jean Darot autour d’une collection "spéciale autrices" qu’il a dirigée pendant de nombreuses années avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Il présentera ses romans dont le très connu "L’homme semence", mais aussi des ouvrages de la collection "Main de femme" dont il a été le créateur au sein des éditions Parole. Cette collection met en valeur les écrits de femmes comme Nancy Huston, Maria Borrély et tant d’autres qui méritent d’être découvertes.

De 14 h à 15 heures : spectacle conte-théâtre musical "Drôle de tristesse", avec Sandra Reznak, dit "La facétieuse", qui est une artiste aux multiples facettes. Musicienne, elle s’accompagne de "Georges" la Kora depuis plus de 13 ans.

Après avoir observé, voyagé et exploré durant des années l’univers des danses mandingues et la vie quotidienne africaine, Sandra se plonge au cœur des légendes et des contes traditionnels qu’elle remettra au goût du jour. La Facétieuse est un personnage humoristique et attachant, mi-clown, mi-poétesse portée par l’amour et la solidarité. Tout public, durée 1 heure.

De 16 h à – 18 heures : lecture de textes sur le thème de la femme par des membres du groupe Lecture Nomades de Decazeville.