Villefranche-de-Panat. Les vieux téléphones, ça se collecte

Quand deux jeunes filles, Ambre et Louna, s’emparent d’un projet de récupération de vieux téléphones, elles mettent le paquet, ou plutôt la boîte. Jusqu’au 16 mars, elles invitent chacun à chercher au fond des tiroirs tous les vieux appareils électroniques afin de les rapporter à l’espace panatois ou la boîte de récupération les attend.

Ces élèves de 5e au collège Serèzes de Réquista souhaitent s’engager auprès des associations Ecologic et Les Ateliers du Bocage qui vont récupérer les téléphones portables à l’issue de la collecte. Une fois triés et leurs données effacées, certains pourront même être remis reconditionnés, offrant ainsi la possibilité de s’équiper aux foyers les plus modestes.

Les autres seront recyclés et leurs matières premières contribueront à fabriquer de nouveaux produits.

Ambre et Louna comptent sur le plus grand nombre pour s’engager dans cette démarche, un simple gest qui permet de mettre son téléphone en boîte.