Réquista. Un atelier Flipbook à la médiathèque

Les animations se succèdent à la médiathèque mais sont toutes différentes. Ainsi, Marjolaine et Vincent de Maison Fourmille ont animé l’atelier Flipbook à la médiathèque du Réquistanais. Appelé aussi folioscope en français, il a éveillé la créativité et l’imagination des enfants de 7 à 12 ans.

Captivés et concentrés, ils ont pu réfléchir et définir leur mini-histoire en dessin en les numérotant de 1 à 16 dans une sorte de story-board. Puis, à partir du dessin en empreinte et à l’aide d’un calque ou de la tablette lumineuse, les enfants ont fait avancer l’action de leur petit livret de dessins afin de représenter une scène en mouvement, allant de l’épanouissement d’une fleur à l’envol d’un ballon.

Pas de doute qu’à présent, ils soient devenus des adeptes du flip book et que d’autres dessins en action viendront enrichir leurs temps libres à la maison.