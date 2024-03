Campuac. Une matinée musicale avec les écoliers

À la salle des fêtes de Campuac, les enfants ont eu la chance de rencontrer les musiciens de l’association Europik : Thibault Blanchard-Dubois, violoncelliste à Londres et Jean-Sébastien Borsarello, percussionniste timbalier de l’orchestre du Capitole de Toulouse. Cette animation a pu se faire grâce à la participation de la mairie et de l’association des parents d’élèves de Campuac. Les musiciens ont invité les enfants, petits et grands, à affiner leurs oreilles au son du violoncelle et du vibraphone. Ils ont parlé avec passion de leur instrument, les ont fait voyager à travers des extraits de Mozart, Béla Bartók, Tchaïkovski avec un petit écart du côté du jazz. Les maternelles et CP ont chanté avec entrain une chanson préparée très à l’avance avec l’enseignante Béatrice Cassan accompagnée du violoncelle et du vibraphone. Les plus grands du CE1 au CM2 de la classe de Cécile Viguier ont fait une petite séance de percussions corporelles. Il fallait maintenir le rythme, rester concentré ! Les enfants ont vraiment apprécié cet échange musical très enrichissant.

Si vous voulez retrouver ces musiciens talentueux, rendez-vous au Festival des Balades Musicales en Aveyron cet été du 1er au 7 août dans sept villages de lacommunauté de communes Comtal Lot et Truyère dont Campuac.