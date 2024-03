Aveyron : les gendarmes mettent fin à une série de cambriolages, prison ferme pour les deux voleurs

Deux personnes ont été interpellées et condamnées à de la prison ferme pour une série de cambriolages commis en Aveyron en février.

Les gendarmes de l'Aveyron ont annoncé avoir mis fin à une série de cambriolages dans le département, jeudi 7 mars 2024. Plusieurs d'entre eux auraient été menés dans des commerces et un local associatif au cours du mois de février.

Une minutieuse enquête de la brigade de recherches de Rodez qui a été menée à bien avec l'appui des communautés de brigades de Saint-Geniez-d'Olt et d'Espalion, ainsi que les analystes de la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires et le peloton de surveillance et d'intervention de Rodez.

Une voiture volée retrouvée, le receleur interpellé

Deux personnes ont été identifiées puis interpellées. Les militaires ont par la même occasion découvert que ces suspects seraient responsables d'un vol de véhicule dans le Tarn-et-Garonne. Les investigations ont permis de remonter jusqu'au receleur, lui aussi interpellé.

Les trois hommes ont été déférés puis jugés par le tribunal judiciaire de Rodez. Des peines de prison ferme ont été prononcées avec incarcération immédiate.