Villefranche-de-Rouergue. Le Salon du chocolat et des vins ouvre ses portes, ce soir

Place ce week-end aux plaisirs gustatifs avec le Salon "chocolat, vins et produits gourmands" organisé par le Lion’s Club, au profit de Tout le Monde contre le Cancer. Rendez-vous salle des Treize Pierres ce vendredi à 18 heures avec une nocturne musicale animée par Daniel Alogues et son fidèle complice Guy Messinèse. Restauration sur place en dégustant les huîtres de la poissonnerie les Embruns, les assiettes froides et/ou les plats chauds de Papy & Mamy et sur les stands qui proposeront escargots, charcuteries, fromage, vins, chocolat…

Samedi 9 mars, ouverture à 10 h avec l’inauguration officielle à 11 h. Restauration sur place. À 15 h, atelier "Secret de confitures" animé par Isabelle Amistasdi ("Oh Palais d’Isa").

Dimanche 10 mars : non-stop de 10 heures à 18 heures.

- 10 h 30 : atelier "chocolat en texture" animé par le lycée hôtelier Saint-Joseph et ses élèves.

- 11 h 30-15 heures : restauration sur place.