Decazeville. Samedi, c’est jour d’ouverture de la truite pour les pêcheurs

L’an passé, il manquait de l’eau pour l’ouverture à la truite. Cette année, c’est le contraire. Les pêcheurs devront s’adapter.

Les pêcheurs préparent leur équipement pour le jour J, soit samedi 9 mars, pour l’ouverture en première catégorie. Les truites n’ont qu’à bien se tenir ou se cacher. "Tout dépendra du débit de l’eau. que ce soit dans les ruisseaux ou dans le Lot, le niveau devrait être haut. Et les pluies récentes devraient rendre les eaux plus ou moins troubles. La pêche au toc avec un appât naturel devrait être privilégiée par de nombreux adeptes. Mais il faudra se montrer discret si l’eau s’éclaircit", explique David Joffre, président de l’AAPPMA de Decazeville.

Les autres pêcheurs pourront essayer la pêche au leurre qui plaît beaucoup. Soit au vairon casqué, mais il faut avoir au préalable des vifs, soit avec des leurres artificiels de type rapala ou encore le leurre souple qui devient tendance notamment chez les plus jeunes. Mais encore une fois, c’est l’eau qui dictera les techniques de pêche appropriées.

Ceux qui ont du mal à se déplacer le long des ruisseaux et des moyennes rivières pourront se rabattre vers des eaux plus calmes, les étangs, les lacs où il devrait être plus facile de prendre du poisson blanc. Depuis l’an passé, concernant le secteur, des truites sauvages sont apparues sur le Lot, notamment dans les courants entre Port d’Agrès et Saint-Parthem. "C’est plutôt une bonne nouvelle. Mais nous sommes en train de nous demander si elles ne sont pas descendues des ruisseaux adjacents qui se sont asséchés", précise David Joffre.

L’AAPPMA de Decazeville a effectué des lâchers de truites (farios et arc-en-ciel), notamment au ruisseau de Mourjou et au plan d’eau de Saint-Julien de Piganiol. D’autres suivront d’ici l’été 2024. D’autre part, deux bénévoles de l’AAPPMA ont suivi la formation de gardes de pêche, Pascal Comdette et Lionel Caby. Et un atelier pêche pour les plus jeunes va débuter prochainement, avec une réunion de présentation mercredi 13 mars, espace Ségalat, à Decazeville, à 14 heures. Les pêcheurs pensent à la relève !