Sébazac-Concourès. Vingt ans pour les "nounous" !

Grande animation au relais d’assistantes maternelles ! Les nounous, les enfants et les animatrices s’étaient réunis pour fêter les 20 ans du Ram.

Des parents avaient envoyé de très beaux textes afin de remercier le Ram pour des animations, des activités créatives, de l’aide administrative. Ils faisaient part de leur reconnaissance aux nounous qui "accueillent, soutiennent, accompagnent et aident l’éveil des petits".

Le but de cette rencontre était de se retrouver pour remémorer les souvenirs de cette convivialité. Le relais est un lieu de rencontres de jeux, d’animation mais aussi un lieu d’échange, de partage, de soutien. C’est un lieu important, un lieu où on vient avec joie, où l’on a créé du lien.

Du groupe de nounous, dont de très anciennes, deux d’entre elles étaient interviewées et donnaient des témoignages de leur relation avec le Ram. Un diaporama retraçait ensuite les 20 ans du relais d’assistantes maternelles.

Pour clôturer ce moment de rencontre et d’émotion on soufflait les bougies et on partageait le gâteau d’anniversaire.