"Je vous admire depuis que je suis enfant" : les adieux déchirants des auteurs de One Piece et Naruto à Akira Toriyama, le père de Dragon Ball

Eiichiro Oda et Masashi Kishimoto, dont les œuvres ont incarné la relève de "Dragon Ball", ont rendu hommage au maître.

Le père du Shônen s'en est allé. Akira Toriyama, le créateur du manga culte "Dragon Ball", est mort le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans, a annoncé l'éditeur japonais Shueisha dans la nuit de vendredi 8 mars. Les aventures de Goku ont commencé en 1984 dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump avant de devenir un phénomène planétaire.

"Dragon Ball" et "Dragon Ball Z", dont 260 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde, ont posé les bases de la narration des mangas d'aventure qui ont pris la relève dans les années 90-2000. Les successeurs du maître lui rendent hommage ce vendredi.

"Je vous admire depuis que je suis enfant", a adressé dans un communiqué Eiichiro Oda, l'auteur de "One Piece", le manga le plus vendu au monde. "Je faisais partie de ceux qui ont pris le relais à l'époque où lire des mangas était considéré comme une stupide perte de temps mais vous faites partie de ceux qui ont forgé une époque où les adultes comme les enfants pouvaient lire et apprécier ce média", a écrit le mangaka, selon la traduction relayée par les passionnés du Mont Corvo, une chaîne YouTube française spécialisée dans "One Piece". "J'espère que le paradis est aussi agréable que vous l'avez imaginé dans votre manga, sensei".

Masashi Kishimoto, le créateur de "Naruto", dont l'admiration pour Akira Toriyama était inconditionnelle, s'est aussi fendu d'un message par communiqué : "Je viens de recevoir la nouvelle du décès de mon maître. Je ressens un sentiment de perte encore plus grand qu'à la fin de Dragon Ball... Je ne sais toujours pas comment gérer ce trou dans mon cœur. Maintenant, je ne peux même plus lire mon Dragon Ball préféré. Je n'ai pas l'impression d'avoir réussi à écrire correctement ce que je souhaite transmettre à mon maître. Tout le monde attendait toujours avec impatience de voir votre travail. Si un souhait des Dragon Ball se réalisait vraiment... je suis désolé... C'est peut-être égoïste, mais c'est triste, sensei".

"Je serai aux côtés de Goku jusqu'à la fin de ma vie"

Masako Nozama, à 87 ans, est la seule qui connaît Goku aussi bien que son créateur. Elle a incarné sa voix quand Goku était encore un enfant dans "Dragon Ball" et continue de le faire vivre aujourd'hui dans les récentes adaptations en animé. Des dizaines d'années dans la peau de Goku.

Les médias japonais ont relayé son message plein de tristesse : "Ma tête est vide parce que je ne veux pas y penser. Malgré tout, chaque fois que je rencontrais Toriyama-sensei, je me souviens des mots qu'il me disait : 's'il te plaît, prends soin de Goku', alors je garderai toujours à l'esprit que je serai aux côtés de Goku jusqu'à la fin de ma vie".

Goku ne parlait pas que japonais. "Merci pour ces merveilleux personnages", a adressé Brigitte Lecordier, la comédienne de doublage qui a suivi le jeune Saiyen depuis le tout début. "Nous sommes tous orphelins".

Une pluie d'hommages de toute une génération

Les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux depuis cette nuit, notamment en France où le manga a débarqué à la télévision dans l'émission du Club Dorothée dès les années 80, berçant l'enfance de millions de personnes :

