Marcillac-Vallon. La 18e édition de ThéâtraVallon baisse son rideau ce dimanche 10 mars

Troisième et dernière journée du festival ThéâtraVallon ce dimanche 10 mars à la salle des fêtes. Trois spectacles sont au programme de cette journée qui débutera le matin par une des pièces les plus violentes de Shakespeare et s’achèvera en milieu d’après-midi dans une envolée de rires avec une comédie culte réjouissante. À 18 heures, le jury présidé par Olivier Jeannelle, directeur artistique de la Compagnie Le Bruit des Gens, dévoilera le palmarès de cette édition 2024.

10 heures : "Titus Andronicus" (Théâtre jeunes MJC Onet-le-Château, + de 12 ans). Titus Andronicus, vieux général romain, se retrouve plongé dans une spirale de violence, alors que conspirations, tortures et viols tourmentent l’Empire. Jusqu’où le vieil Andronicus est-il prêt à aller pour satisfaire sa rancœur ? La plus sanglante et la plus épique des tragédies de Shakespeare.

14 heures : "5e étage" (Cie I have a dream, 92, tout public). Lyon, 1943. Armande, Claire, Solange et Marthe sont des résistantes engagées, courageuses et efficaces, prêtes à tout pour sauver la France de l’occupant qui l’étouffe. De mission en mission, elles finiront par mettre au point et exécuter la mission dont tous les Français ont dû rêver.

16 h 30 : "Venise sous la neige" (Cie Le Bathyscaphe, 31, tout public). Christophe a croisé le matin même un ancien copain de fac, qui spontanément, l’invite pour un dîner de retrouvailles. En chemin, Christophe et sa petite amie Patricia se disputent. Lorsqu’ils arrivent chez leurs hôtes, un quiproquo s’installe, entraînant une série de malentendus, à l’origine de situations farfelues, de disputes et de déclarations amoureuses.