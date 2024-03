Espalion. La passion anime le château de Calmont-d’Olt

L’association vise la mise en valeur, la restauration et l’animation du château en vue d’en assurer la sauvegarde et la conservation.

Samedi dernier l’association s’est réunie en assemblée générale en présence de Sylvie Lacan, adjointe au maire et de Jean-Claude Anglars conseiller départemental et sénateur. En l’absence du président Michel Villetard, il revenait au vice-président Paul Maurel et au secrétaire Thierry Plume de conduire le débat. L’association mène deux activités complémentaires : l’offre touristique avec l’accueil du public et une activité chantier.

16 051 visiteurs

Avec une belle progression des scolaires (+16 %) et celle un peu plus modeste des individuels, le château a la satisfaction de retrouver petit à petit l’affluence d’avant Covid. Cela témoigne de la qualité de l’offre, mais elle reste toujours très impactée par la météo. Les journées évènement (jeux de Pâques, de printemps, Total Festum, sorcières et citrouilles, Murder party) sont un plus appréciable. Afin d’atteindre un maximum de potentiels visiteurs, l’association multiplie ses efforts sur la communication. A noter que le nouvel éclairage met en valeur le site et toute la vallée d’Espalion.

Dans le cadre des chantiers de transmission de savoir-faire, 183 personnes de 10 nationalités différentes sont venues "apporter leur pierre à l’édifice". À noter que toutes les actions engagées sur ce Monument Historique ont fait l’objet d’une autorisation de travaux validée par la Drac et l’Udap. Elles ont porté sur la poursuite de la stabilisation de l’enceinte extérieure du XVe siècle. La stabilisation de la Tour Longe est la priorité à venir. Quelques aménagements ludiques (voile d’ombrage, entretien des jeux en bois, plantations… ) vont permettre d’améliorer l’accueil et la sécurité sur le site.

Des projets à mettre sur les rails

La mise en sécurité de la Tour Longe reste le gros chantier à venir. Les différentes options possibles sont à l’étude dans le cadre de la réglementation. Cette année l’ouverture vers des activités extérieures a été validée. C’est ainsi que le château accueillera les 25 et 26 mai le Festival des métiers ancestraux en collaboration avec l’association Artésens. Sur la proposition d’un bénévole un concert de jazz est programmé le 8 août. Les journées "coup de main" seront développées et un partenariat avec le Fablab d’Espalion mis en place.

Le déplacement progressif de l’atelier taille de pierre permettra de libérer l’accès à la Tour Longe. Suite à la stagnation du financement public et à la forte hausse des charges (matériaux, énergie) des efforts vers le mécénat seront nécessaires.

Le conseiller départemental et sénateur n’a pas manqué de remercier et encourager l’association, de souligner son professionnalisme et de l’assurer de la confiance des élus qui a abouti à la signature d’une convention inédite avec le département.