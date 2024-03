Le congé paternité toujours aussi tabou en Corée du Sud

(ETX Daily Up) - La Corée du Sud est l’un des pays les plus généreux en matière de congé paternité, avec 53 semaines. Mais peu de pères de famille profitent de cette avancée, par peur que cela ne les pénalise dans leur carrière, d’après un récent sondage.

Environ 85% des 1720 Sud-Coréens interrogés pour les besoins d’une enquête du KCTU Research Center disent qu’ils sont réticents à l’idée de prendre un congé paternité "par crainte d'être désavantagés lors de l'attribution d'une promotion ou d'une évaluation de leurs performances", selon The Korea Herald. Une grande partie d’entre eux redoutent également que cela les pénalise sur le plan financier, en baissant leurs revenus (80,6%).

De plus, beaucoup de Sud-Coréens hésitent à prendre un congé paternité par peur du "qu’en dira-t-on". Les trois quarts des sondés confient qu’ils s’inquiètent de l’opinion négative que leur employeur pourrait avoir vis-à-vis de ce dispositif. Cela témoigne de la force des stéréotypes de genre encore à l’œuvre dans le monde du travail. L’homme qui consacre une partie de son temps à ses enfants redoute de paraître aux yeux de ses collègues et de sa hiérarchie pour quelqu’un de faible, qui agit comme "une femme".

Pour un père, diminuer son activité professionnelle pour passer du temps en famille reste toujours un choix à risque. Un tiers des Sud-Coréens ayant déjà pris un congé paternité disent qu’ils craignaient d’être désavantagés à leur retour au travail, leurs supérieurs hiérarchiques doutant de leur engagement professionnel. 230.000 naissances en 2023

Étant donné l’état des mentalités actuelles, on peut comprendre que les pères sud-coréens soient réticents à l’idée de prendre du temps pour participer à l’éducation de leurs enfants. Pourtant, le gouvernement les encourage vivement à le faire, à l’heure où le nombre de naissances continue de baisser inexorablement dans le pays. Seuls 230.000 nouveau-nés ont vu le jour en Corée du Sud en 2023, ce qui représente une baisse de 7,7 % en un an. Les autorités locales n’arrivent pas à freiner ce déclin du taux de natalité, malgré d'importants investissements publics. Des entreprises privées essaient, elles aussi, de lutter contre ce phénomène préoccupant. Le groupe de construction Booyoung a annoncé en février dernier qu’il verserait à l’avenir une prime de 100 millions de wons (soit 70.000 euros) à ses employés accueillant un nouvel enfant dans leur famille. De son côté, le géant de l’électronique LG a mis en place un congé parental pouvant durer deux ans et offre trois jours d’absence rémunérés aux employés qui prennent des traitements contre l’infertilité. Ces initiatives montrent à quel point les sociétés sud-coréennes s'inquiètent des conséquences de la chute du nombre de naissances sur le marché du travail.

Mais, si les Sud-Coréens finissent par avoir plus d’enfants, il est important de leur permettre de prendre du temps pour s’en occuper, sans craindre d’être mis à l’index. Pour cela, les mentalités doivent évoluer dans le pays du Matin calme.