Onet-le-Château. Un "repas de reines" au café associatif

Trois événements, trois ambiances différentes, mais un objectif commun : faire vivre la journée de la femme et engranger quelques jolis souvenirs, rien qu’à elles !

Dès 11 heures, elles se sont retrouvées au café associatif : 40 exactement (la jauge max) pour ce moment rien qu’à elles, dans le cadre de cette journée spécifique qui leur est dédiée. "Une journée qui ne saurait suffire… pour lui rendre hommage… pour lui témoigner toute la gratitude qu’on lui doit… le respect qu’on lui doit… celles qui rendent secrètement le monde meilleur… une journée ne saurait pas suffire…", sont quelques uns des vers écrits et lus par Josette Tranier, en partageant le cocktail offert par le café.

Par petites tables joliment décorées, elles ont ensuite partagé "un repas de reines", avec après des entrées "maison", une délicieuse fideuà, des énormes gâteaux et de magnifiques corbeilles de fruits, mais elles ont aussi partagé le plaisir d’être ensemble, d’échanger et de prendre du temps, sans regarder la montre et sans avoir de comptes à rendre à quiconque, ce qui a fait dire à l’une d’entre elles " Le poème disait bien qu’une journée ne saurait suffire, donc nous revenons demain, les pieds sous la table, ça nous va bien et on a grandement apprécié !... ".