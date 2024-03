Bozouls. Escroqueries et arnaques assimilées en forte augmentation au sein du territoire

Le corps de la gendarmerie Espalion-Bozouls s’est réuni à la mairie de Bozouls pour son inspection annuelle en présence de nombreux maires des communes du rayon d’action de la brigade. Le chef d’escadron M. Magnard et Mme Passier, substitut du procureur de la République, étaient également présents.

Le capitaine Stéphane Léger, commandant la communauté de gendarmerie, a présenté sa brigade qui se compose de 22 personnes.

Il a été fait état d’une hausse des faits de délinquance générale constatée en 2023 de + 20 % et plus de 78 % sur rubrique EIEF qui concerne les faits de faux en écriture, fausse monnaie, contrefaçon, escroqueries.

Un état concernant l’engagement de l’unité en police judiciaire relève une évolution de + 6,75 % pour 253 mis en cause, 75 gardes à vue, soit + 8,7 %.

Le taux d’élucidation est de 63,94 % sur l’ensemble des faits constatés (la moyenne nationale est de 35 %).

L’orientation pour 2024 consiste à poursuivre la même politique d’action permanente et de réponse instantanée et adaptée en vue de manière durable chez le délinquant. Croisement des données, concours d’unités spécialisées et promotion de la vidéo surveillance seront également au programme.

Face au fléau de la cybercriminalité, il y a lieu d’accentuer les opérations de prévention et d’information.

Concernant l’accidentologie, un renfort de présence sera accru sur les axes à hauts risques et à grande circulation avec poursuite des opérations joignant prévention et répression. Il y a également lieu de maintenir le contact avec les différents acteurs locaux en vue de maintenir le lien entre la population et ses gendarmes par la présence sur la totalité du territoire en répondant immédiatement à toute sollicitation. Enfin, comme le souligne le capitaine : "Il faut poursuivre la transmission du savoir-faire et la passion de notre mission au service de la population."

En cas d’urgence concernant les accidents de la route, troubles d’ordre public, une équipe de gendarmes ou de policiers se rendra sur les lieux. Composer le 112 ou le 17.

Une bonne réunion d’information que les élus ont fortement appréciée.