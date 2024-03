Naucelle. Les métiers ont tenu forum avec succès

À l’initiative de la MFR, et organisée par l’espace emploi formation (EEF) du Pays ségali, une nouvelle édition du forum des métiers a pris ses marques dans l’une des salles de l’établissement naucellois. Pas loin d’une trentaine d’entreprises avaient répondu à l’invitation.

Un bon nombre d’élèves de l’établissement était venu rencontrer les responsables d’entreprises, mais aussi des personnes en recherche d’emploi, reconversion professionnelle, stages et parcours professionnels vers des entreprises où collectivités locales présentes. Une journée riche en échange, agréable, bienveillance et de mise en relation. Nul doute que plusieurs projets vont naître en suivant. M. Christol, coprésident avec Mireille Raust de l’EEF Pays ségali se disait "fier d’avoir pu bénéficier de la mise à disposition des locaux par la MFR, de pouvoir compter sur la présence et l’implication de la mairie de Naucelle par le biais de Karine Clément, de toute l’équipe de l’espace emploi formation pour la gestion sans faille de cet évènement, et aussi de tous les participants.

"En conclusion, une journée qui permet au tissu économique local de pouvoir s’exprimer et de progresser."