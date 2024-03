Réquista. Les pensionnaires de la résidence Jean-Baptiste-Delfau initiés au kokedama

Le mot kokedama signifie "boule de mousse" (koke : mousse, dama une sphère) et les Japonais ont inventé cette technique il y a plus de 500 ans. Fabriquer un kokedama consiste à faire pousser une plante dans un pot naturel et permet d’avoir un morceau de nature chez soi.

Ainsi, une dizaine de résidents ont découvert cette technique japonaise présentée par Laurence Marie qui œuvre pour le projet Natur’âge, action menée auprès des plus de 60 ans par le point info senior, l’association Kalbéni, la communauté des communes du Réquistanais et la conférence des financeurs.

Il s’agissait de réaliser des kokédama à l’aide d’une boule d’argile, enveloppée de mousse dans laquelle est plantée une bouture de plante verte, le tout enroulé avec de la ficelle. Ces suspensions seront exposées dans les parties communes de la résidence.