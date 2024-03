Réquista. Fin de l’aventure pour les footballeuses du collège Célestin-Sourèzes

Le deuxième tournoi excellence minimes filles UNSS football s’est déroulé tout récemment en Haute-Garonne, à Ayguesvives, sachant que le professeur d’EPS du collège réquistanais en est l’animateur. Il s’agit d’un tournoi qualificatif pour les académiques à Toulouse. Étaient réunies les équipes du collège de Millau, de Réquista, de Valence d’Agen et d’Ayguesvives. Les filles du collège Célestin-Sourèzes, malgré un engagement régulier et sérieux, n’ont pas pu se qualifier. L’aventure se termine donc pour celles qui sont en 3e et l’avenir se construit avec les élèves de 5e et de 4e.