Insolite : quand une compagnie aérienne promeut l'Occitanie mais confond (encore) les villes

Une belle journée ensoleillée à Toulouse, promet Air Canada, sauf que ce n'est pas du tout Toulouse en photo.

"Si tu aussi, tu adores te promener vers la cathédrale Sainte-Cécile de Toulouse les jours ensoleillés d'été", ironise un Toulousain qui a pris l'avion avec Air Canada... et qui a repéré une petite bourde de la compagnie aérienne ! En effet, cette dernière promeut la Ville rose mais en utilisant une photo d'Albi (Tarn).

Comme rapporté par France Bleu, Alexandre est parti en vacances au Canada pendant 15 jours. C'est au moment du vol retour qu'il s'est amusé de l'erreur et l'a partagé sur les réseaux sociaux. La compagnie aérienne a été prévenue et a promis de corriger la bévue "au plus vite".

Les internautes s'en sont donné à cœur joie pour rire de cette confusion : "Le fameux Capitole d'Abi","Tant qu'ils ne mettent pas une photo de Bordeaux", "On pense pas assez à flâner le long des berges du Tarn quand on est à Toulouse"...

D'autres ont fait la bourde...

À croire que confondre Toulouse et Albi est l'erreur préférée des compagnies aériennes. En 2023, Qatar Airways avait utilisé une image de la célèbre cathédrale d'Albi pour annoncer que Toulouse faisait partie de sept nouvelles destinations au départ de Doha. Loupé. Le tweet de la compagnie aérienne avait vite été supprimé, et Qatar Airways avait présenté ses excuses.

En 2017, la compagnie Easyjet n'avait pas su faire la différence entre Toulouse et Albi, sauf que l'erreur avait été plus difficilement rattrapable... puis qu'elle était parue dans un magazine. Selon Actu.fr, le livret a été distribué à 73 millions de passagers, ravis d'apprendre que Toulouse faisait partie du patrimoine mondial de l'Unesco... ce qui n'est pas le cas.

Alexandre, qui a repéré l'erreur d’Air Canada, note dans les commentaires de son post Facebook qu'en tapant "Toulouse travel" sur Google images, on tombait vite sur des photos d'Albi. De la bourde de Google a peut-être découlé bien des erreurs, en l'occurrence auprès des compagnies aériennes.