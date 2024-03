Réquista. "Partir en livre", quel beau voyage

Après le succès de l’édition 2023, en 2024, le centre national du livre fêtera les 10 ans de son grand festival du livre pour la jeunesse du 19 juin au 21 juillet, partout en France et du 15 au 19 juillet dans le Sud Aveyron.

La date retenue pour Réquista est mercredi 17 juillet. À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques, "partir en livre" déclinera ses milliers d’événements autour du thème "sports et jeux" le slogan pourrait être "lisez, bougez". Sous l’impulsion du ministère de la Culture, "partir en livre" va à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leur famille, à travers des milliers d’événements qui seront organisés partout en France. Les animatrices de "lire et faire lire" actives dans le Réquistanais se préparent déjà à l’événement.