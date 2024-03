Espalion. Poursuivre l’œuvre du majoral Joseph Vaylet

L’association "Les amis de Joseph-Vaylet" a tenu son assemblée générale au centre Francis-Poulenc.

Les archives sont conservées non pour dormir, mais pour servir. Les collections ne sont utiles que si elles sont publiques", avait déclaré Joseph Vaylet. Un patrimoine écrit, une bibliothèque, des recherches et des archives sur le Haut-Rouergue constituent un fonds important pour les pays d’oc dans tous les domaines de la connaissance. Le résultat d’une vie de collecte, de création et de recherche entreprises par Joseph Vaylet que l’association veut transmettre et perpétuer, fidèle à son message.

Après l’accueil des participants, Éliane Moisset, Gérard Ferrand et Guy Bouloc ont animé cette assemblée générale.

Compte rendu d’activité

Un travail a été réalisé sur la documentation, les dossiers, les collections, la numérisation, la gestion du site internet, les réponses aux demandes des chercheurs, la réception de dons, les éditions et rééditions papier ou numériques. Sans oublier la promotion de la langue (chants, cours d’occitan adultes, veillées, concerts…), et les partenariats avec des associations patrimoniales. Le bilan financier se traduit par des finances saines.

Perspectives 2024

Parmi les diverses activités qui sont prévues on retiendra notamment la poursuite des tris, classements, inventaires…, la socialisation de la langue occitane, les partenariats avec les collectivités, les organismes compétents les associations, le projet Drac (expertise du fonds musical Joseph-Vaylet, choix de chants, stage, concert), la participation à l’organisation de l’assemblée générale du Grelh Roergàs le 8 août à Espalion où un hommage sera rendu à Albert Girbal, félibre né à Espalion, ancien Capiscol du Grelh. L’édition d’un numéro spécial de Canta Grelh sera dédiée à Albert Girbal. Enfin, il conviendra d’œuvrer avec les autorités compétentes à faire progresser le projet d’une bibliothèque de conservation et de consultation, intégrée au futur musée de Société Joseph-Vaylet et au recrutement d’un bibliothécaire : "Les deux majoraux du Haut-Rouergue, Joseph Vaylet et Zefir Bosc nous ont légué leurs travaux de recherche et de création et nous ont engagés à continuer leur œuvre. Cette documentation est une ressource majeure pour la haute vallée d’Olt, le Causse Comtal, l’Aubrac, la Viadène et le Carladez."