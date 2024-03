Villefranche-de-Rouergue. "Tous unis dans le sport" : une journée inclusive, ce samedi

Pour la troisième année, les clubs de karaté Shorin ryu, judo, taekwondo, gymnastique (La Perle), escrime et l’association "Tous baignent Handi Rouergue, se réunissent pour proposer une journée inclusive pour les personnes en situation de handicap, qu’elles vivent dans un établissement spécialisé ou à domicile.

La manifestation "Tous unis dans le sport" se déroulera, samedi 16 mars, de 9 heures à 11 heures au centre nautique Aqualudis et de 13 h 30 à 17 heures au gymnase Robert Fabre. Elle permettra aux personnes en situation de handicap, quel qu’il soit, de découvrir des pratiques sportives adaptées et encadrées par des éducateurs diplômés. "Nous leur offrons la possibilité de s’autoriser des exercices sportifs", expliquent Philippe Ferrié, président de Tous baignent handi Rouergue, et Alain Leclère, professeur du club de karaté. Et pourquoi pas ensuite, le temps de la découverte passée, se retrouver aux côtés des pratiquants habituels. Cette journée a une aussi une portée hautement significative. "Elle se veut inclusive et doit permettre à tous de prendre conscience qu’aujourd’hui le handicap a toute sa place dans notre société y compris en matière de sport", insistent les deux responsables, soutenus par ceux des quatre autres associations participantes.

Cette année, l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de Rodez s’est associé à l’initiative des six structures villefranchoise. Une dizaine d’élèves infirmières, avec du personnel d’encadrement, seront ainsi présentes, dans le cadre de leur formation, pour accompagner les participants.

La journée se terminera, à 17 heures, par un goûter offert par la municipalité de Villefranche. Infos au 06 81 97 03 57.