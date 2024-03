Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le camping des rives d’Olt et Aubrac rejoint le réseau Ushuaïa villages

La commune vient de confier la gestion pour les 12 ans à venir du camping municipal Les Rives d’Olt & Aubrac (anciennement La Boissière) à une entreprise privée, Alpha Camping (le numéro 1 français des spécialistes du marché de partenariat public/privé dans l’hôtellerie de plein air).

Jeudi 29 février, Marc Bories, le maire et Didier Bourgoin, président-fondateur d’Alpha camping (qui gère 34 campings), ont signé le bail commercial, en présence d’élus de la commune, des représentants de la comcom des Causses à l’Aubrac, des représentants du tourisme du territoire, des employés. Ainsi il sera commercialisé dès cette année sous la nouvelle enseigne Ushuaïa Villages. Ce nouveau réseau s’appuie sur la puissance et les valeurs Ushuaïa, marque patrimoniale du groupe TF1 et gérée par TF1 Licensing.

La coconstruction de ce projet, croisant stratégie publique et accompagnement de celle-ci par un vrai modèle économique viable sur le long terme s’est montée en à peine 4 mois en proposant de nouvelle offre de séjours s’adressant aux vacanciers en quête de nature, découverte et authenticité. À travers ce bail commercial, Alpha Camping s’engage à investir un montant total de 4 M sur la durée du bail dont 2,5 M au cours des trois premières années pour assurer la transformation du camping en harmonie avec la nature et accélérer sa transition écologique.

Philippe Ethuin est le nouveau directeur, il est animé depuis toujours par les enjeux environnementaux, il se réjouit de prendre la direction du premier camping Ushuaïa Villages de l’Aveyron. Le camping, situé entre le parc naturel régional de l’Aubrac et le Parc régional des Grands Causses, en bordure de rivière, dans un cadre verdoyant et sa vue imprenable sur la vallée, bénéficie d’une situation idéale dans un écrin naturel, au cœur de paysages préservés.

Il propose 220 emplacements dans un parc arboré de 5 hectares avec différents types de locations : emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars, lodges toilés, mobile-homes, chalets en bois, tiny lodges et la maison flottante sur le lac de Castelnau Lassouts-Lous.

Il ouvrira ses portes du 12 avril aux 22 septembre.

Pour tout renseignement ou réservation : camping Ushuaïa Villages, Les Rives d’Olt et Aubrac au 05 37 04 02 56 ou 06 70 37 13 27 ou sur le site internet : campingrivesdoltetaubrac.com/