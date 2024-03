Les trois quarts des Z et des Millennials préfèrent les contenus originaux plutôt que les remakes

(ETX Daily Up) - Les contenus originaux versus les réadaptations. Dans cette bataille, les plus jeunes ont fait leur choix. Plus des trois quarts des Millennials et des Z préfèrent regarder des nouveaux films et des nouvelles séries plutôt que des remakes ou des franchises, selon un rapport de Tubi.

A force de revoir les mêmes histoires aussi bien sur le petit que sur le grand écran, les jeunes se lassent. 74% des Gen Z (18-26 ans) et des Millennials (27-42 ans) ont avoué préférer regarder des contenus originaux en streaming, et non des franchises ou des remakes d'anciens films ou de vieilles séries, selon les dernières données du nouveau rapport de Tubi, "The Stream 2024"*. "En d'autres termes, les téléspectateurs sont de plus en plus à la recherche d'idées nouvelles et innovantes qui repoussent les limites du possible plutôt que de versions remaniées d'histoires existantes", indique l'étude.

Ce jeune public souhaite voir plus de contenus venant de "petits créateurs" et pas forcément de grosses machines hollywoodiennes (71%). "La plupart d'entre eux (64 %) aiment regarder des contenus produits par de petits créateurs, car ils ont l'impression de soutenir directement les créateurs", explique le rapport. Par ailleurs, les trois quarts veulent voir des personnages qui leur ressemblent, qui reflètent leur identité, tout en conservant le multiculturalisme de la population.

Autre particularité de ces deux générations : le "FOMOOTLT" ou en anglais "Fear Of Missing Out On The Latest Tea", soit la peur de rater "les derniers potins". Presque la moitié des jeunes Z et Y (48%) avouent ressentir une pression sociale pour suivre de près les derniers succès populaires afin de participer aux discussions de leurs amis sur les séries du moment, et ce, même s'ils ne les apprécient pas. Suivre la tendance fait partie du quotidien de ces jeunes alors que 45% des Z choisissent leur nouveau programme suivant les contenus populaires dans leur fil d'actualité sur les réseaux sociaux, souligne l'étude de Tubi.

Si les jeunes téléspectateurs sont plus enclins à regarder des nouveautés, cela ne les empêche pas d'être nostalgiques et de se tourner également vers des contenus vieux de plus de dix ans. La raison ? Le style et la qualité des anciens contenus qu'ils apprécient le plus à 67%. Ce goût pour l'ancien nous rappelle la tendance Y2K au cinéma qui n'en finit pas d'attirer des spectateurs dans les salles de cinéma. 64% des Z et des Millennials soulignent justement que c'est la nostalgie qui les pousse à regarder de tels contenus et, dans une moindre mesure, la tradition (49%). "La principale raison pour laquelle je regarde à nouveau beaucoup de séries de mon enfance, est que cela me donne l'impression d'être à nouveau un enfant, un jour de neige, sans école, et assis par terre à regarder mon dessin animé préféré. Cela me fait du bien de 'revivre' certains de ces moments", confie un streamer de la génération Z pour Tubi.

*L'enquête mentionnée dans le présent rapport a été réalisée aux États-Unis par The Harris Poll pour le compte de Tubi, du 22 décembre 2023 au 5 janvier 2024, auprès de 2503 adultes âgés de plus de 18 ans qui regardent des vidéos en streaming au moins une heure par semaine. Les citations figurant dans le rapport proviennent d'une étude qualitative menée par The Harris Poll pour le compte de Tubi en octobre 2023 auprès de 22 membres de la génération Z (18-26 ans) et de et Millennial (27-42 ans) qui utilisent trois services de streaming ou plus.