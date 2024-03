Sébazac-Concourès. Les valeurs promulguées par l’aïkido participent à l’éducation des enfants

Cette voie traditionnelle s’adapte tout à fait à la vie moderne en apprenant à résoudre les conflits sans violence. Les valeurs éducatives de l’aïkido participent à l’éducation de l’enfant : respect du lieu où l’on pratique, respect des règles. Le jeune prend sa place dans le groupe en apprenant à se respecter lui-même et à respecter les autres.

Le développement de l’attention qui est au centre de la pratique le conduit progressivement à prendre conscience de ses capacités, de son potentiel créateur. Il travaille son attitude posturale, le contrôle et la coordination de ses mouvements.

Cette voie lui enseigne la sincérité de l’action, le sens de l’effort, à transformer le conflit. Il s’ouvre ainsi à sa propre sensibilité. S’il n’y a pas de compétition, des stages sont organisés sur la région ou localement.

Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés (4e et 3e dan BE et BF) et club agréé par Jeunesse et Sports

Renseignements au 06 43 36 99 70, 06 70 07 13 70 ou par mail

aumond.andre@wanadoo.fr

Site : aikidosebazac.wordpress.com

Horaire des cours : enfants le mercredi de 15 heures à 17 heures (2 cours de1 heure).

Ados et adultes : le lundi de 18 heures à 19 h 30, le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 9 h 30.