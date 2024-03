Luc-la-Primaube. Une belle balade à La Vinzelle avec des vues superbes

Vingt-quatre marcheurs de la Retraite active ont participé à cette superbe randonnée à la frontière du Cantal et de l’Aveyron. Un circuit en boucle au départ du parking situé après le pont de Coursavy a permis aux promeneurs de découvrir des torrents et leurs cascades, des vues superbes sur la vallée du Lot depuis les hauteurs et de finir par la découverte du village de La Vinzelle. Les randonneurs ont d’abord suivi la route longeant le Lot sur la rive gauche jusqu’au vieux pont de Coursavy avant d’emprunter un sentier escarpé à travers bois, de longer le bord de la falaise et monter progressivement jusqu’au sommet avec des vues largement dégagées sur la vallée du Lot et sur le village. Ils sont ensuite descendus au ruisseau par un sentier très abrupt, passé le ruisseau avant de continuer à flanc sur un chemin bordé de buis. Par des passages étroits et escarpés, ils ont rejoint le village de La Vinzelle, un hameau typique, avec son habitat traditionnel au toit de lauze et aux abords très bien fleuris en été. Ils ont admiré la fontaine Saint-Clair, visité l’église Saint-Roch et son clocher indépendant avec sa cloche monumentale (1 250 kg). Ils sont ensuite descendus par une "calade" (rue pavée) puis une rue étroite jusqu’à la fontaine et l’entrée du cimetière. Retour ensuite au point de départ par des chemins toujours aussi agréables et bien entretenus. Chacun de nous est revenu enchanté de cette belle balade de 9 km avec 336 m de dénivelé, guidée par Serge, Marie-Jo et Michel.