Espalion. Former des citoyens responsables en sécurité

Le 14 mars, dans la salle polyvalente du collège Denayrouze, s’est déroulée la remise des attestations aux Gestes Qui Sauvent (GQS).

Cette formation, soutenue par une convention tripartite impliquant le SDIS, le Conseil départemental et l’Éducation Nationale, est proposée aux collèges du département. Quinze établissements ont adhéré à cette initiative, douze collèges publics et trois collèges privés.

Célébration de la Sécurité Civique

Les 89 élèves de 5e se sont vus remettre leurs attestations aux GQS. En présence, des six pompiers formateurs du centre de secours d’Espalion, à savoir Madeleine, Chantal, Nicolas, Éric, Vincent et Ludovic. Ils étaient accompagnés de Serge Rieutort, chef du centre de secours, ainsi que de David Mercier, directeur adjoint du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d’Aveyron. On notait aussi la présence des autorités locales, notamment Françine Lafon, conseillère départementale, Francine Druon, adjointe au maire, et Claudine Iacovo, principale du collège.

Cette cérémonie a souligné l’engagement envers la sécurité et le bien-être de la communauté. Cette formation couvrait des compétences essentielles telles que le massage cardiaque, la position latérale de sécurité (PLS) et l’utilisation du garrot.

Deux ans après cette première étape, tous les collégiens passent désormais le certificat de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) en classe de 3e. Pour ceux qui désirent approfondir leurs compétences, il leur est possible d’intégrer une section de Jeunes Pompiers. Actuellement, une classe de Jeunes Pompiers existe au sein du Centre de secours d’Espalion, rassemblant 18 jeunes participants.

Préparer des citoyens responsables

Le collège favorise une approche dynamique pour former des citoyens responsables en santé individuelle et collective à travers des activités éducatives.

La formation aux premiers secours est une étape cruciale, répondant aux exigences de sécurité civile et de santé publique. Elle sensibilise les élèves à la prévention des risques et aux règles de sécurité, contribuant à les responsabiliser. Cette approche progressive assure que les élèves sont préparés à réagir efficacement en cas d’urgence.