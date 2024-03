Rieupeyroux. Le centre culturel n’attend que vous

Le centre culturel Aveyron Ségala Viaur participe au développement de la culture en milieu rural. L’assemblée générale du jeudi 21 mars, à 19 h, à l’espace Gilbert-Alauzet, le confirmera. Cette AG est ouverte à toutes et tous et sera suivie pour les administrateurs et administratrices d’un conseil d’administration. Le centre culturel Aveyron Ségala Viaur propose une programmation de spectacles vivants, d’arts visuels, des stages et ateliers, la première artothèque de l’Aveyron, des médiations auprès des scolaires, des actions auprès des seniors, des enseignants et animateurs… Si vous désirez vous investir, faites acte de candidature au 05 65 29 86 79 – Courriel : information@centreculturelaveyron.fr – Web : www.centreculturelaveyron.fr