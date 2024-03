Onet-le-Château. "Les oubliés du sport" ont fait 32 heureux

Ce mercredi a eu lieu sur le parvis de l’Athyrium "le final" de l’opération "Les oubliés du sport" drivée par le Secours populaire.

Mercredi 26 juillet a commencé l’opération initiée par le Secours populaire "La journée des oubliés du sport" dans le cadre d’un partenariat national avec l’ASO, qui s’est déroulée sur la commune de Moyrazès, lors de l’étape du tour de France féminin Cahors/ Rodez. Elle a permis à 32 enfants de bénéficier d’une initiation au BMX, mais aussi de découvrir un sport local, la quille de huit, avec les encadrants de l’école du club local, d’un atelier football et d’un atelier de jeux d’adresse anciens. À cela se sont rajoutés le passage de la caravane publicitaire et le passage des coureuses.

Un second partenaire s’est rajouté à l’opération, la société Strava a alloué au Secours populaire une aide financière, permettant à l’association de fournir un vélo neuf aux participants, afin de favoriser la pratique sportive bénéfique pour la santé et l’autonomie. Cela a permis au Secours populaire d’acheter 32 vélos neufs et donc les 32 enfants ont bénéficié de cette action sur le département. La remise des vélos aux enfants des comités de Villefranche-de-Rouergue, Decazeville et Millau ont déjà eu lieu localement.

Et ce mercredi après-midi a eu lieu, sur le parvis de l’Athyrium, la remise des vélos aux enfants de l’antenne de Rodez-Onet. Une sympathique manifestation qui a réuni une trentaine de participants, autour du président du Secours populaire, Philippe Debar et des bénéficiaires : Christopher, Natali, Alain, Kaouter, Chaïmaa, Ebubeker, Davit, Charles, Mévi, Raillan et Zahida.

Une belle initiative à saluer et des enfants absolument conquis et ravis, dès lors qu’ils ont compris que le vélo qu’ils essayaient était désormais leur vélo et qu’ils pouvaient, non sans une certaine fierté, repartir chez eux (avec le casque, bien sûr !) avec leur "nouvelle monture" !