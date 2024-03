Villecomtal. Le printemps des femmes chanté par l’artiste Charlotte Simonot

Tout récemment, David et Iseult, La Fabrique du Rougier, avaient invité Charlotte Simonot, auteure, conteuse, comédienne et chanteuse.

Charlotte, de Millau, est musicienne. Elle s’accompagne de l’un ou l’autre de ses 2 ukulélés. Elle a présenté son spectacle "Tanabata" du nom d’une fête japonaise provenant des traditions O-Bon et de la fête chinoise des étoiles. Ses chansons sont le résultat du colletage à partir de mots qu’elle a entendus au cours de ses nombreux voyages dans différents pays. Parmi ses chansons, il est question de nature, d’amour qui évolue progressivement mal, de l’IVG et de son inscription dans la Constitution française, le pourquoi le plaisir de la femme fait si peur, des mots grossiers inventés, chanson pour les hommes "Comm’c’est beau, c’est bon…", chanson pour les jeunes filles, De quoi avez-vous peur monsieur ? Le Vaudou, etc.

À propos de cette journée des femmes, elle indique "Des fois, il suffit de montrer le chemin. L’oiseau à qui l’on propose un cadeau et qui répond : ‘Non, je veux la Liberté ‘ et s’envole vers l’ouest". De nombreux et chaleureux applaudissements ont ponctué ce concert très riche et porteur de ce temps des Droits des femmes.

Charlotte peut aussi proposer deux autres spectacles : "Abrazo", contes et chansons pour tout public et "Moussa le Bongo et l’enfant".

Contact : 07 88 91 72 37.