Sébazac-Concourès. Un atelier de pâtisserie apprécié à la cuisine de l’Ésat

Les travailleurs de la cuisine de l’Ésat ont reçu un soutien professionnel au sein de l’atelier restauration. Il est très bénéfique pour eux afin de découvrir de nouvelles choses. À cette occasion, M. et Mme Paulay, jeune couple dynamique et retraité sur la commune de Rodez, sont venus dispenser leur savoir-faire dans le cadre d’un atelier de pâtisserie. M. et Mme Paulay ont appris de façon autodidacte à confectionner des macarons. Ils ont gentiment consacré quelques heures à transmettre leur expérience à un petit groupe de travailleurs. Les coques aux couleurs acidulées étaient croustillantes et fondantes. Elles se mariaient très bien avec la ganache au citron préparée préalablement par les équipes.

Au-delà de l’apprentissage de la technique de la fabrication de macarons et de la dégustation de ces délicieuses mignardises, ce fut pour chacun, un moment de partage et d’échange très enrichissant.